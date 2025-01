Pablo Marì è destinato a vestire la maglia della Fiorentina da qui alla fine del mercato. Il capitano del Monza ha rifiutato la proposta di rinnovo da parte della società biancorossa, con l'accordo in scadenza la prossima estate. La sua partenza è di fatto scontata, con la società viola che da giorni preme per lui.

La richiesta economica del club brianzolo per lasciarlo andare ora è di 3 milioni, la Fiorentina segue il modus operandi tenuto da diverse sessioni di mercato e ne offre due. La distanza è minima (per forza viste le cifre) e le sensazioni sono buoni. Contatti costanti tra le parti per arrivare a una quadra che dovrebbe arrivare.

La Fiorentina aveva provato a mettere sul piatto anche Nicolas Valentini in uno scambio di prestiti, ma l'opzione non sembra piacere, né al giocatore né al Monza. E così si tratta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.