Koleosho si avvicina sempre di più: le cifre e le tempistiche dell'operazione. Ecco cosa manca sulla formula

La prossima settimana potrebbe portare in dono novità importanti per quando riguarda il mercato della Fiorentina e il possibile primo colpo viola.

Le cifre

Il più vicino, come scrive La Nazione, è Luca Koleosho, esterno d'attacco classe 2004 del Burnley, che la Fiorentina potrebbe accaparrarsi per 10 milioni più 2 di bonus. I prossimi giorni saranno decisivi.

Il nodo sulla formula

Il nodo al momento è sulla formula: gli inglesi vorrebbero una cessione a titolo definitivo, mentre i viola propongono un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Una discrepanza di idee che però non sembra mettere a rischio l'operazione, ben avviata e che ha già in benestare del giocatore.