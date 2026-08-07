La Gazzetta dello Sport: Grosso studia una squadra di piedi raffinati

Due pagine sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport di oggi.

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Il quotidiano sportivo decide di aprire con: “Capolavoro Viola”. E anche: “Ecco Mastantuono un artista a Firenze Tifosi in delirio”. Sommario: “L’argentino è sbarcato ieri Oggi le visite e la firma Grosso studia una squadra di piedi raffinati”. In taglio basso: “Bella Fiorentina per un’ora Gol di Ndour, poi il pareggio”

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Dedicata a: “Antognoni e il no a Commisso: “Pensano che sia un bischero?”.