Ipotesi Gilardino alla Fiorentina più lontana. Manca pochissimo per l'accordo con il Genoa

Tra i candidati alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione, c'è anche il nome del tecnico del Genoa Alberto Gilardino. L'ex attaccante viola, tuttavia, non è destinato a raggiungere Firenze in estate.

Gilardino e Genoa avanti insieme

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, in queste ore si sono intensificati i contatti con il Genoa per il prolungamento del contratto di Gilardino. L'intesa non è mai stata così vicina: nelle prossime ore può già arrivare l'accordo definitivo tra le parti. Avanti insieme, dunque, anche per il prossimo anno.