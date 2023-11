Florenzi come Zaniolo? Confessione alla Procura, ma il calcio non sarebbe coinvolto

Scommesse sì, ma non sul calcio e solo su altri giochi, come la roulette. Questo è quanto avrebbe detto Alessandro Florenzi oggi a Torino nel corso dell'interrogatorio reso in procura alla pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della squadra mobile.

Florenzi è stato ascoltato in veste di indagato, lo riferisce l'ANSA. Nelle prossime ore, da capire se seguiranno aggiornamenti su questa vicenda, con l'ennesimo calciatore italiano coinvolto nel giro delle scommesse clandestine.