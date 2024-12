Parisi esulta: "Vittoria da sballo". E i tifosi viola lo riempiono di affetto: "Rimani a Firenze, Fabiano!"

Tra le tante reazioni sui social dei giocatori viola dopo la vittoria di ieri della Fiorentina contro il Lask, c'è anche quella di Fabiano Parisi, nelle ultime ore entrato suo malgrado all'interno della diatriba creata dal suo agente Giuffredi, che ha promesso la sua partenza a gennaio dopo la vicenda Biraghi.

“Una serata da sballo! La qualificazione diretta agli ottavi è a un passo e una squadra che continua a divertirsi”, ha scritto il terzino viola sui social. Parisi è stato tra i migliori in campo, anche a detta dello stesso Palladino che si è complimentato con lui per il suo atteggiamento in campo dopo il chiacchiericcio delle ultime ore.

E così anche i tifosi della Fiorentina lo hanno riempito di affetto sotto al post su Instagram: “Lascia stare il tuo procuratore, rimani a Firenze”, la sintesi ben omogenea di quanto scritto dai tanti tifosi viola a Parisi.