Il Napoli punta a ritrovare un pezzo da novante in vista della Fiorentina. I dettagli

Prosegue a pieno ritmo la marcia di avvicinamento del Napoli alla sfida di domenica contro la Fiorentina, in programma alle 12:30 allo stadio Artemio Franchi.

Allenamento mattutino per i partenopei

Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina sul terreno di gioco del Napoli Training Center per continuare a preparare una trasferta delicata, fondamentale per dare continuità al successo ottenuto nell'ultima al Maradona contro il Bologna.

Sessione personalizzata per Anguissa

Come riferito dal Napoli in un report pubblicato sul proprio sito, nel corso della seduta mattutina, la squadra ha svolto prima una prima fase dedicata al riscaldamento e all'attivazione muscolare. Successivamente, lo staff tecnico ha focalizzato l'attenzione su un approfondito lavoro tecnico-tattico. Per quanto riguarda Anguissa, il centrocampista ha svolto una sessione di allenamento personalizzata, dividendosi tra il lavoro di potenziamento in palestra e alcuni esercizi specifici svolti direttamente sul campo.