Le riflessioni di Paratici: dai nomi scartati al rischioso profilo estero. Così si è giunti a Grosso o De Rossi, ma il tempo stringe

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quello che potrebbe essere il futuro della panchina della Fiorentina, con il tempo delle decisioni che in casa viola stringe.

Riflessioni

Paratici era partito sondando profili importanti per il futuro: da Maresca a Iraola, fino a De Zerbi. Ma i segnali arrivati indietro sono stati negativi. Il pensiero di un profilo estero c'è stato, ma un allenatore del genere ha bisogno di tempo e adattamento e per la ricostruzione viola serve altro.

Il tempo stringe

Così si è giunti alla scelta Grosso o De Rossi, giovani e italiani, che hanno già dimostrato di poter fare bene. L'allenatore del Sassuolo è sempre stato avanti nella corsa, ma Carnevali vuole un conguaglio per lasciarlo andare. De Rossi ha rinnovato automaticamente con la salvezza raggiunta. Ma il tempo per Paratici stringe: sui due allenatori non c'è solo la Fiorentina.