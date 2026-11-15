L'amarcord di Oliveira: "Stupivo i miei compagni a Firenze portandomi il falco in spogliatoio. Ranieri mi integrò con Batistuta"

Un po' di amarcord per Luis Lulù Oliveira a Repubblica ha ricordato la sua affezione per i falchi, che ai tempi della Fiorentina portava sempre con sé:

"Mio padre aveva un allevamento di falchi e galli e io in campo venivo chiamato così. Per questo a Firenze adottai un lanario: eravamo inseparabili, veniva con me persino nello spogliatoio. Lo sistemavo sopra il mio armadietto, andavo ad allenarmi e poi tornavamo a casa insieme. Ricordo ancora le facce dei miei compagni di squadra, stupiti e divertiti, e ancora oggi mi scappa da ridere. Ma in fondo, che c'era di strano?".

Ranieri determinante

Oliveira si è soffermato poi sulla guida tecnica di Claudio Ranieri, che lo associò al meglio a Batistuta: “Andai in sede e mi spiegò con un disegnino dove mi avrebbe voluto utilizzare. Da lui ho imparato molto, è una persona speciale e conserviamo ancora un bel rapporto. Fu fondamentale per creare la mia intesa con Batistuta: far funzionare insieme un argentino e un brasiliano non era affatto semplice, ci riuscì alla perfezione”.