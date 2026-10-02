Oliveira: "Quando i viola cominceranno ad ingranare faranno paura. Da quando è arrivato Vanoli..."

L'ex attaccante della Fiorentina Lulu Oliveira ha commentato il periodo della squadra viola durante la trasmissione Il Salotto Viola di Italia 7. L'ex giocatore belga si è soffermato su alcuni singoli gigliati e sulla nuova esperienza di Vanoli in riva all'Arno.

La gestione Vanoli e i singoli

“Da quando è arrivato Vanoli è cambiato qualcosa - ha detto Oliveira - già dalla gara col Venezia si è vista la sua impronta. I giocatori che hanno grande qualità devono essere lasciati liberi, quando questi cominceranno ad ingranare la Fiorentina farà veramente paura. Spero poi che si possa vedere un bel calcio, un gioco più vicino alla porta avversaria per fare gol”.

Il rendimento di Fagioli

L'ex attaccante viola si è poi soffermato sulla prestazione in nazionale di un centrocampista della Fiorentina: "“Fagioli ha fatto una grandissima partita contro la Turchia. L'Italia ha giocato a calcio”