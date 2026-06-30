Colpo di fulmine "mondiale" per Paratici sulla corsia di destra. Ma tutto dipende dal futuro di Dodô

Quando si parla d'esterni la mente corre subito al reparto offensivo, con i nomi di Koleosho, Bakayoko e Solomon (il cui riscatto non è ancora possibile) in cima alle cronache di casa Fiorentina in queste settimane. Paratici, però, dovrà mettere mano alle corsie laterali anche per quanto riguarda la difesa, viste le situazioni di Gosens da una parte e Dodo dall'altra.

Tutto dipende da Dodo

Per quanto riguarda il brasiliano, la Fiorentina non ha alcuna necessità di cederlo. Soltanto qualora per lui arrivasse l'offerta giusta - scrive il Corriere dello Sport - il club viola si siederebbe al tavolo delle trattative e, solo a quel punto, andrebbe in cerca di un sostituto. Il nome nuovo è quello di Belghali, algerino protagonista in questi giorni ai Mondiali, le cui alternative sono Joao Mario e Norton-Cuffy.