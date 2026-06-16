Nuovi esami a Villa Stuart per Parisi dopo l'operazione al ginocchio. I dettagli sul recupero
Procede il recupero di Fabiano Parisi dopo il grave infortunio subito dal terzino sinistro della Fiorentina nel finale di stagione.
Nuovi esami
Quest'oggi il calciatore viola ha effettuato la visita di controllo post intervento. A 30 giorni dall’operazione ha sostenuto test funzionali ed esame radiologico al ginocchio destro, prima del consulto finale con il Prof. Mariani.
Nuovo controllo
Il prossimo appuntamento a Villa Stuart per un ulteriore controllo è previsto tra 1 mese. Lo riporta il sito della clinica romana.
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