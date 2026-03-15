La voglia di tornare di Kean cozza con un dolore che continua. Oggi la verità, ecco le chance di vederlo a Cremona
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Nazione in edicola questa mattina analizza la situazione intorno a Moise Kean in casa Fiorentina. Il quotidiano sottolinea come la fiducia su un suo possibile rientro contro la Cremonese domani si stanno affievolendo sempre di più.
La voglia dell'attaccante
Kean vorrebbe rientrare il prima possibile, ma il dolore persiste e vederlo in campo a Cremona adesso è molto difficile. Lo staff medico non vuole rischiare.
Giornata decisiva
La rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se l'attaccante viola possa almeno sedersi in panchina domani sera, con Vanoli pronto a schierare dal 1' ancora Piccoli.
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