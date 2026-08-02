Solomon via dal Tottenham? È da vedere... De Zerbi non rinuncia mai all'israeliano nella tournée

Tutti considerano Manor Solomon in uscita dal Tottenham, con la Fiorentina che aspetta e prepara un ritorno in viola in caso di apertura alla cessione a cifre ridotte da parte degli Spurs.

De Zerbi punta su Solomon?

Intanto però Manor Solomon sta provando a convincere De Zerbi nel pre-campionato degli inglesi, e l'allenatore italiano, che lo ha avuto allo Shakhtar Donetsk e lo conosce, non lo lascia certo in un angolo. Ieri il classe ‘99 ha realizzato anche un assist nel 2-1 dei suoi contro il Chelsea, una palla precisa per il gol di Sandro Tonali dal limite dell’area.

Il secondo più in campo

Solomon è stato il secondo giocatore più utilizzato da De Zerbi nella tournée tra Nuova Zelanda e Australia, dietro solo ad Archie Gray. Sempre titolare nei quattro match del pre-campionato degli Spurs, in attesa del futuro.