La Gazzetta dello Sport: Dall’illusione Pioli all’ultimo shock L’anno orribile della Viola

Due pagine sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.

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In primo piano c'è: “Grosso è già finita”. E ancora: “Svolta Fiorentina via l’allenatore torna Vanoli”. Sommario: “Decisive le sconfitte con Roma, Frosinone e Torino Tocca ancora al tecnico dell’ultima salvezza”. In taglio basso: “Problema muscolare: Oulai, Venezia a rischio”.

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Qui troviamo: “Dall’illusione Pioli all’ultimo shock L’anno orribile della Viola”. Con tutto quello che è successo (tanto) negli ultimi dodici mesi.