"Comuzzo? Anche le difficoltà possono essere utili per crescere. Deve rimanere tranquillo. Ho parlato con il suo procuratore..."

Vittorio Fioretti, il primo allenatore di Pietro Comuzzo, che lo ha scoperto e lanciato, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare il momento di difficoltà del difensore viola.

Le parole di Fioretti

“È stata una stagione complicata per tutta la squadra e Comuzzo ha dovuto convivere anche con alcuni problemi fisici. Al di là dell’autorete, credo che nella partita di ieri abbia comunque offerto una prestazione positiva. Sta lavorando con grande impegno per ritrovare la migliore condizione e tornare ai livelli che gli competono”.

Su Comuzzo

“Con i ragazzi più giovani servono pazienza e tempo: il percorso di crescita non è mai semplice, soprattutto in una piazza esigente e importante come Firenze. Però anche le difficoltà possono essere utili, perché aiutano a maturare. L’importante è che resti tranquillo e non perda fiducia: è un concetto che ho ribadito anche al suo procuratore”.