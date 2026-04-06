Galloppa: "Ho dato le chiavi ai ragazzi e hanno fatto una bellissima partita. Complimenti a loro"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto dopo il netto successo contro il Frosinone: “Faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff. Era una partita piena di dubbi e di incognite, la prima dopo la sosta e contro una squadra che aveva appena cambiato allenatore. Ho dato le chiavi ai ragazzi, che hanno fatto una bellissima partita”.

“Oggi tanta roba. C'è bisogno di tutti”

“Oggi tanta roba. Sicuramente aver riagganciato il primo posto in classifica aiuta. Dobbiamo capire tutti quanti che c'è bisogno dell'intera squadra nelle ultime sei partite”.

“Fasi finali? Ci faremo trovare pronti”

Sulle fasi finali: “Quando arriveranno, ci faremo trovare pronti. Vedremo poi come, in che modo. Se staremo tutti lì, possiamo creare qualcosa di importante”.