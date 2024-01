Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha commentato al termine del pari col Frosinone la partita dei suoi ragazzi, lamentandosi anche del terreno di gioco del Viola Park: (dichiarazioni riportate da Radio Bruno)

“Peccato, i playoff sarebbero stati più vicini”

“Sapevamo che il Frosinone era diverso rispetto all'andata, ma sono dispiaciuto perché saremmo andati a -7 dai playoff. Salvo solo la voglia di riacciuffare il match”.

Ancora: “Ora abbiamo la Coppa Italia, il fortino deve essere mercoledì quando potremmo ottenere una finale, l'avversaria è forte ma noi ci proveremo, anche con Comuzzo e Amatucci, se possibile”.

“Il campo non era in buone condizioni”

Infine una lamentela: “Per una squadra come la nostra che cerca di fare la manovra non aiuta questo campo; cerchiamo di non allenarci mai qui (dentro allo stadio Curva Fiesole, ndr) ma il terreno non era in condizioni ottimali…”.