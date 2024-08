Romano: "La Juventus continua a trattare con la Fiorentina per Nico Gonzalez, ma i bianconeri guardano anche altrove"

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione sulla Juventus anche riguardo la trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez. Questo quanto ha scritto sui propri canali social il giornalista: “Continua la trattativa con la Fiorentina per Nico González, mentre nelle ultime 24 ore la Juventus si è anche avvicinata allo Sporting Lisbona, chiedendo le condizioni per l'accordo con Marcus Edwards”.

Il club bianconero, dunque, si vuole cautelare in caso di mancato arrivo dell'argentino da Firenze. La situazione, infatti, è bloccata, con il Genoa che ancora non ha dato il via libera per la cessione di Gudmundsson.