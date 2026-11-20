Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, si è aperto con una lettera a Cronache di Spogliatoio nella quale parla dell'ultimo periodo in viola, tra l'addio estivo e il ritorno di qualche settimana fa.

La chiarezza come segno distintivo

“Non potrei mai fare a meno di chiarezza ed empatia. Ho imparato che nella vita quando ti dicono le cose in faccia, la verità fa sempre male. Ci stai male, però vai a casa e ci pensi. Durante il mio percorso mi hanno detto che a volte le parole offendono, poi toccano soltanto e ti danno la forza di reagire. Con me è stato così. Ed è quello che ho fatto lo scorso anno”.

L'arrivo alla Fiorentina

“Quando mi hanno chiamato per salvare la Fiorentina: ho segnato il gol dell’ultimo trofeo nella storia di questo Club, si avvicinava il centenario della società… non potevo permetterlo. Dovevo portare i nostri tifosi fuori da questa situazione. E la chiarezza è quella che ho utilizzato il primo giorno. In quel momento, nonostante altre squadre, io volevo fortemente la Fiorentina. Ma fin quando non entri in un posto, non puoi sapere davvero quali siano i problemi reali. Come ho detto, abbiamo fatto un’impresa. Eravamo ultimi. Nessuno si era mai salvato senza aver mai vinto le prime 15 giornate. La prima cosa che ho fatto è togliere dalla testa dei giocatori la classica frase: «Eh ma tanto siamo forti, ci salviamo». Ho visto tante squadre, compresa la Fiorentina di Batistuta, retrocedere. La mia unica preoccupazione era togliere velocemente questa frase dall’ambiente. In più era scomparso il presidente Commisso, la situazione aveva diverse sfaccettature negative. A volte il compito di un allenatore è intervenire in maniera drastica e feroce sui problemi. Senza dimenticarci che nel mezzo c’era anche la Conference League, che ci ha creato un problema di liste dopo aver cambiato diversi calciatori a gennaio, e che io volevo vincere: se avessimo passato lo scoglio Crystal Palace, avremmo potuto farcela".

Salvare la Fiorentina

“Bisognava intervenire in modo netto. Il primo giorno li ho radunati e credo che la mia forza sia stata la chiarezza. Non parlare alle spalle, ma dirgli subito in faccia quale fosse la verità. Volevo che ci fosse consapevolezza. Trovare persone che in modo schietto ti mettono davanti la realtà dei fatti, dipende molto da come ti vivi la vita. Mi reputo una persona diretta e sono fatto così. A volte sbaglio, sì, e mia moglie mi critica: «A volte alcune cose devi tenerle per te!». Sono una persona che punta molto su questo aspetto, tanto che quando torno a casa capita che mi dica «Paolo, guarda che sei a casa, non in spogliatoio». E io: «Messaggio ricevuto, ho capito, hai ragione». Però mi batto molto per l’onestà di alcune situazioni”.

Scelte difficili

“Lo scorso anno abbiamo dovuto fare scelte difficili. Come togliere la fascia di capitano a Ranieri. In quei momenti parli con i ragazzi, non devi giustificarti ma solo spiegare in modo trasparente il perché. Sono sicuro che Luca inizialmente abbia sofferto. O lo stesso Fagioli, che tutti dicevano che il play non poteva farlo: per me nel calcio moderno si può fare tutto, basta avere la mentalità. È arrivato in Nazionale da play, ma non è che adesso nei momenti di difficoltà bisogna rifugiarsi nel fatto che nasce mezzala”.

L'amore di Firenze

“Firenze ora voglio godermela di più: ci sono stato da calciatore e so quanto sia incredibile. Sono andato alla prima del film di Pieraccioni, poi insieme ai nostri dottori a vedere il film di Bove che mi ha toccato tantissimo… ho preso casa, sto iniziando a girare. I tifosi sono molto affettuosi, anche se mi ricordano sempre le sostituzioni che faccio! Ma d’altronde si sa: gli italiani sono un popolo di allenatori. In particolar modo i fiorentini, che sono persone emotive ed empatiche proprio come me. Un amore per il calcio che ho visto solo in Inghilterra. La loro cultura sportiva mi ha colpito: sotto le feste il calendario diventa fitto e le persone non vedono l’ora di andare allo stadio. Per cultura anche l’agronomo vede il campo come la sua vita: non conta il risultato, vinci o perdi ma per lui il campo deve essere perfetto”.