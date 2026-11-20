Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Tanti i temi toccati dall'attuale tecnico viola, dal ritorno nella squadra in cui non era stato confermato nella scorsa stagione a una sorta di promessa ai sostenitori gigliati.

I motivi del ritorno

"Non sono tornato qua per dire "ho avuto ragione io". Non mi interessa, per niente. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo".

Il rapporto con i tifosi

"Vorrei dare ai tifosi un'altra gioia dopo quella da calciatore oppure mettere le basi, come a dire: "Ok, questa è una base per una prospettiva futura grande Fiorentina". Ogni tanto incontro i tifosi a giro e sono sempre divertenti. Mi ricordano anche le sostituzioni (ride, ndr)".