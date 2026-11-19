Il direttore sportivo Alessio Ferroni ha commentato brevemente a Lady Radio la stagione della Fiorentina, tornando sulla mancata conferma di Vanoli e sul lavoro svolto finora dal ds gigliato Fabio Paratici.

“Alla Fiorentina dopo lo scorso anno ancora ci sono scorie da gestire ma confido molto in Paratici, lo conosco ed è capace e competente, saprà sistemare il club. È un manager oltre che una figura tecnica, sa che deve strutturare la società, ho fiducia nel suo lavoro. La Fiorentina è uno dei club più importanti in Europa per infrastrutture e solidità economica”.

‘Vanoli aveva fatto un miracolo, gli andava data fiducia’

“Mi ha sorpreso la mancata conferma di Vanoli dopo che aveva fatto una specie di miracolo. Il post Pioli era drammatico, ha fatto un grande lavoro e gli andava data fiducia. Grosso era un emergente, giovane, con un rapporto stretto con Paratici, ma Vanoli aveva fatto un miracolo”.