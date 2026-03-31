Moretto: "Ci sono novità su Fagioli. Ha cambiato procuratore, ma la Fiorentina vuole metterlo al centro del progetto. Lui a Firenze..."

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul canale You Tube di Fabrizio Romano anche di Fiorentina e in particolare di Nicolò Fagioli.

Le parole su Fagioli

“A centrocampo, i viola non intendono puntare tutto su Nicolò Fagioli, ma allo stesso tempo lo considerano un elemento centrale del progetto tecnico e non hanno alcuna intenzione di cederlo. L’idea è quella di costruire una squadra che possa valorizzarlo al meglio".

Cambio procuratore, ma la Fiorentina…

"Una novità riguarda il cambio di agente: Fagioli si affiderà a Giovanni Branchini, procuratore di grande esperienza con contatti all'estero. Un cambiamento di questo tipo è spesso associato a possibili trasferimenti, ma in questo caso non sembra essere così: la Fiorentina, infatti, vuole puntare su di lui anche per il futuro e costruire attorno a lui il proprio progetto sportivo. E il giocatore a Firenze sta molto bene”.