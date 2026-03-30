La Nazione: Ma icché v'ha fatto Fagioli?
Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
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Grande spazio dato a: “Da Verona a Verona, come in un film Minuto 93, andata da incubo L'inferno e poi la rinascita Sabato si chiude il cerchio”. Sottotitolo: “A dicembre il ko in casa con gli scaligeri e il punto più basso dell'anno”.
Fagioli
Di spalla leggiamo: “Fagioli, numeri top e critiche (gratuite) Ma icché v'ha fatto?”. In breve sulla squadra: “Dodô, atteso il report Domani l'allenamento”.
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