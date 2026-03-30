Ecco i biglietti per la trasferta di Londra: Disponibilità, costo e la prelazione particolare

Finalmente ci sono i biglietti per la prossima trasferta di Conference League della Fiorentina. Sono circa 1500 i tagliandi messi a disposizione dei tifosi viola da parte del Crystal Palace.

Costo accessibile

Il costo del biglietto è accessibile perché è di 21,50 euro e questa è sicuramente una notizia che farà contento chi tra i sostenitori gigliati si era già organizzato prenotando il volo per la capitale inglese.

Prima chi è già stato in trasferta

La prelazione, particolare, verrà concessa a tutti quei tifosi che hanno effettuato da due a sei trasferte nell’attuale edizione della Conference, poi agli abbonati e infine sarà il turno di tutti gli altri, degli ‘occasionali’ se vogliamo definirli con una parola sola.