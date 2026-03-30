Marin Pongracic si trova attualmente negli Stati Uniti, ad Orlando in Florida, dove con la nazionale croata si prepara ad affrontare il Brasile in amichevole.

"L'inizio molto negativo ha fatto perdere fiducia"

Però il centrale difensivo ha trovato il modo di parlare delle vicende della Fiorentina che, in campionato, è sedicesima in classifica: "Non è il massimo - ha detto - non possiamo essere soddisfatti di questa stagione, soprattutto dopo l'anno scorso in cui abbiamo chiuso al sesto posto. Abbiamo avuto una fase molto negativa all'inizio, molti giocatori hanno perso fiducia".

“Non abbiamo finito ancora il lavoro”

E poi ha aggiunto: "È difficile uscirne da questa situazione, ma in qualche modo ci siamo riusciti. Il lavoro non è ancora finito. Dobbiamo continuare e giocare meglio".

Contro la Colombia, il selezionatore Zlatko Dalić gli ha chiesto di giocare braccetto di sinistra in una difesa a tre: "Non ho giocato spesso con questo modulo, soprattutto sul lato sinistro, ma sono qui per adattarmi e sfruttare al meglio le opportunità che mi si presentano. Penso che la partita sia andata bene. Abbiamo subito un gol sfortunato all'inizio, ma poi ci siamo ripresi", ha dichiarato.