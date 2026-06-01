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All'Italia U17 di Croci basta un pareggio contro la Danimarca per accedere alle semifinali dell'Europeo. L'attaccante viola...

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Credits Foto: sito FIGC
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All'Italia U17 di mister Franceschini basta un pareggio contro la Danimarca per qualificarsi alle semifinali dell'Europeo di categoria. 

Passaggio del turno

Gli azzurrini, grazie al 3-3 maturato contro i parietà danesi questo pomeriggio, si sono assicurati il primo posto nel girone B e conquistato così la semifinale contro la Spagna. L'altra semifinale del torneo sarà Francia-Belgio. 

La partita di Croci

45 minuti in campo per l'attaccante della Fiorentina Federico Croci. Per gli azzurri a segno Biondini, Dattilo e Donato per rispondere al gol iniziale di Bro Hansen. Poi i danesi alzano i giri e pareggiano i conti nella ripresa per il 3-3 finale. 

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