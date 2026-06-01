All'Italia U17 di Croci basta un pareggio contro la Danimarca per accedere alle semifinali dell'Europeo. L'attaccante viola...

All'Italia U17 di mister Franceschini basta un pareggio contro la Danimarca per qualificarsi alle semifinali dell'Europeo di categoria.

Passaggio del turno

Gli azzurrini, grazie al 3-3 maturato contro i parietà danesi questo pomeriggio, si sono assicurati il primo posto nel girone B e conquistato così la semifinale contro la Spagna. L'altra semifinale del torneo sarà Francia-Belgio.

La partita di Croci

45 minuti in campo per l'attaccante della Fiorentina Federico Croci. Per gli azzurri a segno Biondini, Dattilo e Donato per rispondere al gol iniziale di Bro Hansen. Poi i danesi alzano i giri e pareggiano i conti nella ripresa per il 3-3 finale.