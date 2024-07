Moise Kean, nuovo attaccante della Fiorentina, ha parlato dal ritiro viola a Preston in un'intervista a Radio Bruno. Queste le parole dell'ex calciatore della Juventus: "Le finali perse? Sono cose passate, bisogna cercare di fare sempre meglio. Spero di dare il mio contributo e giocare come so fare.

I miei pregi? Ho sempre da migliorare, velocità, tiro… Si lavora tutti i giorni per essere sempre migliori. Al PSG i compagni mi hanno aiutato tantissimo, ragazzi come Neymar e Mbappé. Spesso mi fermavo con loro per confrontarmi e prendere spunto. Il mio futuro? Non lo posso sapere, io penso solo a giocare a calcio e lavorare duro. Esultanze? Sempre la stessa, è la cosa migliore di tutte.

I social? A fine giornata ti riposi e li guardi. Prima era impossibile una cosa del genere, ora è un passatempo. Il video sul bersaglio? Era un gioco per i bambini, l'importante è che vincessero loro. Era giusto mettere in chiaro le cose. Se poi la gente vede altro sotto questo, non è un problema mio".