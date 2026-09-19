Dainelli: "Fagioli alla Liverani? Ha meno visione, ma è più rapido. Può coesistere con Oulai, ma..."

Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina, si è espresso durante il programma “Salotto dello Sport” di RTV38 in merito alla situazione della Fiorentina dopo il caos dell'esonero di Grosso e i primi passi del Vanoli-bis. Queste le sue parole.

Sulla scelta di Vanoli

"Sicuramente i giocatori hanno avuto un inconscio aumento dell'attenzione: la voglia di dimostrare aumenta sempre, specie in chi non giocava prima. E' normale che quando c'è un cambio ci sia sempre un "plus". Vanoli ha usato le parole giuste con la squadra e con tutto l'ambiente".

Su Fagioli

"A me Nicolò piace tanto perché sa sempre come giocare la palla e perché ha dinamismo. Se acquista sicurezza e spavalderia in campo sono certo che possa fare bene. Regista alla Liverani? Forse Fabio aveva più visione di prima e più "imbucata" ma Fagioli è più rapido. Penso che possa coesistere con Oulai ma sono d'accordo che ora alla squadra servano equilibrio e certezze".

Su Dragusin

"Ha tanta forza fisica, di testa è dirompente ma deve avere la libertà di esprimerla. All'inizio non si era espresso al meglio a Firenze, ora invece sta tornando sui suoi livelli".