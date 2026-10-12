Teotino: "Sconcertato dalla scelta della Fiorentina su Vanoli. De Gea non regge 90' senza un errore"

Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sulla situazione che c'è in casa viola dopo la sconfitta contro il Genoa.

Tre problemi

"La Fiorentina in questo momento ha due problemi e mezzo, forse tre. I due principali sono i difensori centrali, che comunque li accoppi sono troppo fragili e deboli. Non ho mai avuto una grande considerazione di Dragusin, che è considerato a livello internazionale importante. Ranieri lo abbiamo visto a Genova, Pongracic è quello che è".

Secondo problema

“Il secondo problema è l'allenatore: io ho sempre avuto grandi dubbi su Grosso. Io pensavo che servisse un allenatore ambizioso per un progetto giovane e con una costruzione da fare e come temevo Grosso ha floppato. Quando poi hanno ripreso Vanoli sono rimasto ancora più sconcertato. Lui lo conoscevano, al punto da aver deciso di non continuare insieme perché non era all'altezza”.

Tema portiere

"L'altro mezzo problema è il portiere. De Gea non regge i 90 minuti senza fare un errore o avere un'incertezza. L'età si fa sentire purtroppo. Hanno dato via Martinelli per tenere un secondo di cui non si fidano".