“La cosa più importante è che si rimetta in forma” ha detto il tecnico del Liverpool Arne Slot sulle condizioni di Federico Chiesa, ex Fiorentina ancora ai box dopo i problemi fisici che hanno caratterizzato il suo inizio di avventura in Premier.

“Stiamo cercando di trovare il modo giusto per farlo crescere senza sovraccaricarlo, e questo è stato difficile fino ad ora, ma ho piena fiducia che ciò accadrà. Difficile dire quando rientrerà perché sta avendo alti e bassi. A volte si allena con noi, altre volte è ancora infortunato”.