La Fiorentina continua a riflettere sull'ingaggio di De Gea e non perde di vista un obiettivo in casa Lazio
La Fiorentina, secondo quanto riferito da Sky Sport, continua a monitorare con attenzione il mercato dei portieri. Il nome di Christos Mandas della Lazio resta tra i profili seguiti dal club viola.
Riflessioni sull'ingaggio di De Gea
I sondaggi da parte della società viola per l'estremo difensore greco vengono effettuati soprattutto nell'eventualità di una partenza di David De Gea, il cui ingaggio elevato, che si aggira circa sui 4 milioni di euro a stagione bonus inclusi, rappresenta un fattore da considerare nelle strategie future della società.
Concorrenza per Mandas
Sul portiere greco, però, non c'è soltanto l'interesse della Fiorentina. Anche il Bournemouth segue con attenzione la situazione dell'estremo difensore della Lazio, data la sua recente esperienza in prestito proprio con il club inglese.