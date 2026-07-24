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La Lazio spinge per due centrocampisti della Fiorentina... ma solo in prestito. La situazione

Redazione /
Fabbian Brescianini
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Il giornalista Alfredo Pedullà riporta in questi minuti dell'interesse della Lazio per due calciatori della Fiorentina: si tratta dei centrocampisti Marco Brescianini, classe 2000 e Giovanni Fabbian, classe 2003

Occhi biancocelesti a Firenze

I biancocelesti, limitati economicamente sul mercato, lavorano per portare nella Capitale uno dei due calciatori e ampliare le risorse in mediana del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. La Lazio però al momento propone però solo la formula del prestito.

E la Fiorentina?

La Fiorentina, oltre a Sohm in uscita, dovrebbe sicuramente alleggerire ulteriormente la folta mediana a disposizione di Fabio Grosso. Da capire se la dirigenza viola sia pronta a disfarsi così a cuor leggero di uno dei due arrivi a titolo definitivo dello scorso mercato invernale.

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