La Lazio spinge per due centrocampisti della Fiorentina... ma solo in prestito. La situazione
Il giornalista Alfredo Pedullà riporta in questi minuti dell'interesse della Lazio per due calciatori della Fiorentina: si tratta dei centrocampisti Marco Brescianini, classe 2000 e Giovanni Fabbian, classe 2003
Occhi biancocelesti a Firenze
I biancocelesti, limitati economicamente sul mercato, lavorano per portare nella Capitale uno dei due calciatori e ampliare le risorse in mediana del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. La Lazio però al momento propone però solo la formula del prestito.
E la Fiorentina?
La Fiorentina, oltre a Sohm in uscita, dovrebbe sicuramente alleggerire ulteriormente la folta mediana a disposizione di Fabio Grosso. Da capire se la dirigenza viola sia pronta a disfarsi così a cuor leggero di uno dei due arrivi a titolo definitivo dello scorso mercato invernale.
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