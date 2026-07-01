Il futuro dell'Italia presto sarà chiaro. Malagò: "Tra una settimana chiuderemo ct e dt"

Quale futuro per la Nazionale Italiana? Brucia ancora l'assenza al terzo Mondiale consecutivo, che in questo periodo è in pieno svolgimento. Il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò cerca di fare chiarezza a ANSA.

Il futuro della Nazionale Italiana sarà presto chiaro

“Il tema di direttore tecnico e ct è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana sarà tutto chiuso. Posso ribadire quanto già detto, non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia. Non so dirvi se ci sono vicino o lontano, ma ci sto lavorando molto”.

“Entro una settimana avremo ct e dt”

“Ho letto tanti nomi, uno più degli altri (Maldini, ndr). Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, potrebbe essere questione di ore come no, ci sono tante variabili che incidono. Oggi Marotta ha detto che la Lega Serie A cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Figc, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio, anche per il budget federale che non permette di fare voli pindarici. Ho molto apprezzato”.