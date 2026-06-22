La Fiorentina corre contro il tempo e Malagò avvisa: "Euro 2032 è una sfida, ma non possiamo fare brutta figura"

Il neo-presidente della FIGC Giovanni Malagò ha tenuto la sua prima conferenza da quando è alla carica e, tra i temi affrontati, ha avuto modo di parlare anche di Euro 2032: la candidatura italiana, infatti, riguarda anche la Fiorentina e il suo stadio.

Le parole di Malagò

"Euro2032 è una sfida nella sfida: ho parlato con Ceferin, lo ringrazio, ho avuto messaggi anche da Infantino. Non possiamo fare brutta figura, servono 5 stadi da consegnare. Farei lavorare le persone preposte, senza allargarmi in altre situazioni".

Corsa contro il tempo

Quello della candidatura a Euro 2032 dello stadio Franchi è stato tema di discussione anche tra la famiglia Commisso e la dirigenza viola: la scadenza per la presentazione della richiesta, ricordiamo, è il prossimo 31 luglio.