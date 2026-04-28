Ventola: "Sarri lo vedo bene alla Fiorentina. A me piace, tranne quando piange nelle interviste"
Al podcast di Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato anche del futuro di Maurizio Sarri, attualmente allenatore della Lazio ma con il futuro in bilico. Di lui si è parlato anche in ottica Fiorentina.
Le parole di Ventola
“Io Sarri lo vedo bene alla Fiorentina, al Napoli, lo vedo dappertutto. E' un allenatore che mi piace, anche se gli devi stare dietro”.
Lati positivi e negativi
“A livello calcistico gli puoi dire poco, anche se quando è logorroico e piange nelle interviste non mi entusiasma molto”.
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