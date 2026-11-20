Nel tempo sono state tante le società di Serie A che hanno seguito Sven Mijnans, centrocampista offensivo classe 2000 del PSV, arrivato ad Eindhoven appena pochi mesi fa per una cifra intorni ai 13 milioni di euro.

Che rendimento!

Il suo valore sarebbe velocemente quasi raddoppiato, grazie a un inizio di stagione in Olanda che dice 9 gol e 2 assist realizzati nelle prime 10 giornate di campionato. Un giocatore che spicca per intelligenza tattica, qualità tecnica e abilità negli inserimenti.

Le pretendenti italiane

Tra le squadre che lo hanno seguito in questi mesi, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe anche la Fiorentina. In Serie A lo seguono anche Bologna, Roma, Lazio e Milan, ma la società più interessata al momento sembra essere il Napoli.