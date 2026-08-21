Il centrocampo girevole della Fiorentina e i giocatori che potrebbero ancora arrivare

Il futuro di Nicolò Fagioli è ancora da scrivere. Il centrocampista della Fiorentina resta in bilico, soprattutto considerando il fatto che il tecnico, Fabio Grosso, ancora lo vede come alternativo a Christ Inao Oulai.

In caso di addio suo e di uno tra Giovanni Fabbian e Marco Brescianini (più il primo che il secondo è sul mercato) la Fiorentina o darebbe un assalto a Kristian Thorstved, prenotato da tempo, o prenderebbe in considerazione il ritorno di Lucas Torreira.

A proposito di quest'ultimo, che sta spingendo per ritornare a Firenze, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.