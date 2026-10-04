Tiago Gabriel, il Lecce non farà sconti. E qualcuno dovrà lasciargli il posto

Trova spazio anche sul Corriere dello Sport - Stadio l'interesse della Fiorentina per Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce.

Prezzo fissato

C'è un valore fissato già l'anno scorso dal Lecce, che chiedeva 30 milioni per il centrale portoghese: contratto coi salentini valido fino al 2030, per cui non è plausibile aspettarsi sconti sul cartellino. Tuttavia, percepisce ‘solo’ 250mila euro annui di stipendio, cifre assolutamente abbordabili.

Chi entra, chi esce

Già due gol in questo campionato, gli stessi segnati lo scorso anno (di cui uno alla Fiorentina): è lui il profilo scelto da Paratici come rinforzo per la retroguardia. Ma chi gli fa spazio? L'indiziato numero uno sembra Pongracic, che ha perso la titolarità e potrebbe lasciare Firenze in favore di un altro centrale che arriva da Lecce, a chiusura del cerchio.