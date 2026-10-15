Corvino: "Toni all'Inter saltato per Calciopoli e i Della Valle. Potevo ambire allo scudetto, ma sono rimasto a Firenze"

Pantaleo Corvino, dirigente della Fiorentina tra il 2005 e il 2012 e poi tra il 2016 e il 2019, ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza in viola al podcast Scacchiere Nerazzurro.

Toni era dell'Inter

Nel corso dell'intervista, ha svelato alcune trattative di mercato non andate in porto: "Tra quelle che non sono mai uscite sui giornali, la più importante è sicuramente il passaggio di Luca Toni all'Inter per 25 milioni di euro. Con Lele Oriali avevamo già il bollo frimato". Lo scoppio dello scandalo di Calciopoli, però, cambiò tutto: "La famiglia Della Valle decise di non apporre la firma".

Potevo ambire allo scudetto

Negli anni di Firenze, Corvino ha costruito squadre in grando di raggiungere grandi risultati come la qualificazione alla Champions League. Ci sono stati momenti, però, in cui avrebbe potuto ambire anche allo scudetto: "Ci furono due squadre, ma preferii rimanere a Firenze. Mi trovavo bene con i Della Valle e con i tifosi".

