Il mondo del calcio sorride: dimesso dall'ospedale Sergio Rico dopo il tremendo incidente. "Ho solo bisogno di pace"

Arrivata in giornata, la notizia delle dimissioni dall'ospedale di Sergio Rico non può che far sorridere tutti gli appassionati di calcio. Il portiere spagnolo del Paris Saint-Germain, ventinove anni, dopo un coma di 19 giorni per trauma cranico dovuto a una brusca caduta da cavallo avvenuta lo scorso maggio, era rimasto fino al 4 luglio in terapia intensiva per poi nell'ultimo periodo rimanere ricoverato in modo da essere monitorato.

Oggi però ecco la bella notizia: la lunga risalita del giocatore può continuare da casa, dove lo aspetta una lunga convalescenza. “Mi sento abbastanza bene, ho solo bisogno di pace” le sue uniche parole fin qui.