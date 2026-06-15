Si muovono nuovamente le acque in Serie B per un giovane attaccante della Fiorentina

Iniziano le voci e gli interessamenti di mercato anche per i giovani giocatori che faranno ritorno alla Fiorentina dopo una stagione in prestito nelle squadre di serie minori.

Profilo viola

Tra questi c'è anche Tommaso Rubino, trequartista di proprietà viola che nella scorsa stagione ha militato in prestito nella Carrarese portando un ottimo contributo alla squadra toscana nel corso del torneo cadetto. Per lui 26 presenze e 2 gol nei 1.029 minuti totali in cui è sceso in campo.

La squadra interessata

Il suo profilo sarebbe stato attenzionato dal Vicenza, squadra di Serie B. Probabile che la Fiorentina decida di mandare Rubino a giocare in prestito un altro anno nel campionato cadetto dopo la recente promozione.