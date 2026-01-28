La Premier è il punto di riferimento del mercato viola: Anche il centrale potrebbe arrivare da là...
Axel Disasi
Prosegue la ricerca da parte della Fiorentina di un centrale difensivo da regalare a Vanoli.
Sguardo in Premier
E la Premier League resta un punto di riferimento per la dirigenza viola. Non c'è solo Magassa del West Ham (che può fare doppio ruolo, anche il mediano a centrocampo), ma il nome relativamente nuovo è quello di Disasi del Chelsea.
Fuori dal giro inglese c'è…
Chieste informazioni su Bijol del Leeds, mentre l'unico nome che esce al di fuori di questo ‘giro inglese’ è qulleo di Diogo Leite, il cui contratto con l'Union Berlino scadrà a giugno.
