Graziani: "Dodô è il miglior terzino della Fiorentina. Serve arrivare a gennaio per rinforzare la difesa"

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sulla Fiorentina e sul reparto difensivo della squadra viola, che al momento sta facendo molta fatica.

Le parole di Graziani

“La Fiorentina l'ho vista contro il Frosinone. Quel giorno avevo Giovanni Galli al mio fianco e, al di là della sconfitta e dei due pali colpiti, gli dissi: 'Questa è una squadra che fa malissimo la fase difensiva'. Hanno due terzini offensivi, ma che non sanno difendere come dovrebbero, come Jiménez e Valdepeñas. Hanno preso anche João Mário e tengono fuori Dodô, che, tra i tre, considerando anche i tanti anni trascorsi a Firenze, ritengo sia il migliore”.

Sull'attacco e non solo

“E, guarda caso, quello che avevo intuito allora sta trovando conferma: la Fiorentina ha la peggior difesa del campionato. Il problema principale è proprio questo. A gennaio dovrà intervenire per potenziare il reparto arretrato. In attacco, invece, c'è questa alternanza tra Beto e Pellegrino: devono individuare un titolare. La Fiorentina, nel complesso, non gioca male, ma concede e subisce troppi gol. Davanti, invece, non mi sembra abbia particolari problemi”.