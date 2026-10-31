Una scommessa Paratici la sta vincendo e si chiama Jimenez: e dire che qualcuno voleva ripescare ancora Dodô

Tra le tante traiettorie che fin qui non stanno seguendo le previsioni in casa Fiorentina, ce n'è una che invece, al netto delle insidie che si portava dietro, sta offrendo le risposte sperate e forse anche qualcosa di più ed è quella di Alex Jimenez. Il suo arrivo a sorpresa elettrizzò un sabato pomeriggio di metà luglio perché tutti lo scoprirono con lo spagnolo già intento a fare le visite mediche al Viola Park.

Scommessa quasi già vinta

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il suo affare fu una scommessa perché il ragazzo aveva avuto dei problemi extra campo che avevano convinto il Bournemouth a liberarsene in prestito. Visto l'apporto in termini di gol e assist, è una scommessa molto ben instradata: parliamo di numeri ben maggiori a quelli che offriva Dodô, tutt'ora in prossimità della scadenza di contratto. E dire che qualcuno avrebbe restaurato anche la sua candidatura.