Dopo la cessione di Gila e l'imminente addio di Romagnoli, la Lazio torna su un centrale della Fiorentina

La cessione di Mario Gila al Milan ha aperto il tema del difensore centrale in casa Lazio: tra i nomi per rimpiazzarlo, riporta la Gazzetta dello Sport, c'è anche un difensore della Fiorentina.

Il piano B viola

L'obiettivo principale è Sergi Dominguez, dalla Dinamo Zagabria, che chiede 12 milioni. Tenendo però conto anche della partenza di Romagnoli, ecco che tra i nomi caldi spunta Comuzzo: la Lazio lo vorrebbe con la formula del prestito, la Fiorentina riflette.

Ritorno di fiamma

Non solo Comuzzo, però, perché la Lazio sta indagando anche su un ex obiettivo viola di cui si è parlato a lungo questo inverno, che risponde al nome di Coppola, ex Verona e oggi al Brighton.