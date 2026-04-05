Non solo Gudmundsson, in vista della Lazio la Fiorentina perde un'altra colonna portante

Non sarà una sfida facile quella di lunedì 13 aprile al Franchi per la Fiorentina contro la Lazio. Nonostante i biancocelesti abbiano poco da chiedere ala classifica, la squadra viola incontrerà i capitolini proprio in mezzo ai due impegni di Conference League contro il Crystal Palace e dovrà fare a meno sicuramente di due pedine fondamentali per la rosa.

Fuori uno

Non ci sarà Albert Gudmundsson, che al Bentegodi ha rimediato un cartellino rosso dopo la baruffa con Suslov, che ha visto la doppia espulsione. Da capire quante giornate verranno comminate all'islandese, ma contro la Lazio sicuramente non ci sarà.

Un altro squalificato

Scatterà la squalifica anche per Nicolò Fagioli, che dopo il giallo contro il Verona sarà costretto a saltare la 32esima di Serie A visto che era in diffida.