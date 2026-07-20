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Corriere dello Sport-Stadio: La Viola su quattro ali, un esterno in settimana

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina sulla Fiorentina, presente all'interno del Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 28

L'apertura è dedicata a: “La Viola su 4 ali”. Sottotitolo: “L’extra budget per un esterno in settimana”. Sommario: “Il club ha già speso 65 milioni e punta adesso Bakayoko  Restano sulla lista anche Koleosho e Volpato, Solomon  potrebbe tornare”. 

Il ritorno di Kean

Di spalla sulla squadra: “È tornato Kean Grosso nel segno del 4-3-3: prove di Fiorentina”. Infine leggiamo sulle uscite: “Dodici milioni da Moreno e Valentini”. 

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