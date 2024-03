La Fiorentina si cautela con De Rossi. I dirigenti viola gli hanno fatto sapere che è la prima scelta

Mentre La Gazzetta dello Sport parla di quattro candidati per la panchina della Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio ne mette in pista uno, differente tra l'altro dai quattro elencati dall'altro quotidiano sportivo. Il nome è quello di Daniele De Rossi.

Lui vuole la Roma ma se non resta…

La doverosa premessa è che lui vuole continuare a fare bene con la Roma e spera che i Friedkin decidano di rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno. Ma che De Rossi resti l’allenatore giallorosso non è sicuro ed ecco che allora le strade di DDR e del club viola potrebbero incrociarsi.

I dirigenti viola gli hanno fatto sapere di essere la prima scelta

Un’idea questa, secondo quanto riportato dalla fonte citata, che hanno avuto Nicolas Burdisso e Daniele Pradè, ovvero gli uomini a cui Rocco Commisso ha affidato la Fiorentina dopo la scomparsa di Joe Barone. Da diverso tempo seguono il tecnico della Roma con stima e cuoriosità, intrigati dal suo stile, dal carattere e dalle idee ben chiare che aveva già da giocatore.

E più o meno informalmente gli hanno fatto sapere che, se non rinnovasse in giallorosso e Italiano prendesse un’altra strada, lui sarebbe la prima scelta per la panchina gigliata.