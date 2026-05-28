Croci pronto ad essere protagonista... anche con l’Italia. Il talento della Fiorentina cerca spazio, ma non sarà facile

L’Italia Under 17 di Daniele Franceschini ha esordito in maniera positiva all’Europeo di categoria, vincendo 1-0 contro la Francia a Tallin. Decisiva una rete di Perillo, attaccante dell’Empoli, al 55’. Il calciatore classe 2009 ha poi lasciato spazio nel finale di gara a Federico Croci, talento emergente classe 2010 della Fiorentina, reduce da un’annata molto positiva tra l’Under 17 e Under 18 viola.

Annata ottima in viola, ora l’Italia

Croci cerca il primo gol con l’Under 17, dopo le reti segnate con l’Under 16. Il giovanissimo fantasista offensivo ha già realizzato 5 gol in stagione con la formazione azzurra Under 16, guadagnandosi un posto all’Europeo con l’Under 17. In campionato, in maglia Fiorentina, ha totalizzato complessivamente 14 reti, tra campionato e Torneo di Viareggio, giocando sempre sotto età, anche ampiamente, dal momento che compirà 16 anni solo il prossimo primo di luglio.

La sfida col Montenegro

Dopo l’ingresso all’83’ contro la Francia, Croci spera di poter avere una maglia da titolare contro il Montenegro, domani alle ore 13:30, al Kalevi Keskstaadion di Tallin. La gara sarà visibile su RaiPlay, e in caso di vittoria gli Azzurrini strapperebbero il pass per le semifinali del torneo.